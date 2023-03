Teatro, Gino Rivieccio in scena con “Rimettetevi comodi”

“Stasera un’occasione troppo bella…su venite alla ribalta c’è un sipario che per voi risale su!” tra le parole della chiosa musicale intonata da Gino Rivieccio per il suo esordio con “Rimettetevi comodi”, in questi giorni sul palcoscenico del Teatro Augusteo di Napoli. Un finale melodico nel ricordo delle stelle del varietà italiano che piacevolmente commuove dopo tante strepitose risate. E che suggella il successo dell’attesa prima in prossimità dei 45 anni di carriera dell’artista partenopeo in scena con la sua voglia di raccontarsi e raccontare l’Italia a modo suo ed allietare il pubblico accorso numeroso ad applaudirlo. Senza tralasciare la sua impeccabile satira di costume e i personaggi del repertorio come la mitica figura del parcheggiatore abusivo, Rivieccio incanta a dir poco gli spettatori…che “seduti molto comodamente” si ritrovano inebriati dalla voce dell’anchorman. Ed ancora Gino, accompagnato dal sottofondo musicale dei 12 orchestrali della Minale.