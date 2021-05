Tennis: Internazionali Bnl, altra impresa Sonego, batte Rublev e in semifinale trova Djokovic

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – Lorenzo Sonego compie un’altra impresa agli Internazionali Bnl di Roma e dopo aver superato il numero 5 al mondo Dominic Thiem negli ottavi oggi ha superato il numero 7 Andrey Rublev nei quarti di finale, qualificandosi per le semifinali del torneo capitolino. Il tennista piemontese si è imposto in rimonta sul russo con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 in due ore e 34 minuti. L’azzuro in semifinale (non succedeva dal 2007), se la vedrà con il numero uno del mondo, il serbo Novak Djokovic.