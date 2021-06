Trasporto aereo, l’Usb: Venerdì 18 sciopero dalle 13 alle 17

Manifestazioni negli aeroporti di Roma, Milano, Napoli,Pisa L’Unione sindacale di base (Usb) conferma per il prossimo venerdì, dalle 13 alle 17, il terzo sciopero nazionale dell’intero settore, dei vettori e di tutti i settori aeroportuali, legato alla “rivendicazione di un intervento complessivo da parte del Governo attraverso un pacchetto di investimenti pubblici necessari per il rilancio su vettori e aeroporti”, di un settore chiave per la ripresa dei traffici turistici e commerciali da e per l’Italia. Lo annuncia una nota del sindacato autonomo, specificando che in alcuni scali italiani saranno presenti anche dei loro presidi: a Fiumicino davanti al terminal 3 a partire dalle 13; contestualmente negli aeroporti di Milano Linate, Napoli Capodichino ed in quello di Pisa, dalle 10. “Da mesi l’Unione Sindacale di Base si è mobilitata non solo nelle importanti lotte in atto sulle vertenze di Alitalia, di AirItaly e in Toscana Aeroporti ma in tutto il trasporto aereo – scrive l’Usb nel documento – per reclamare protezione per i lavoratori di un settore in drammatica crisi causa Covid insieme alla riforma di un intero sistema dove ai tassi di crescita impressionanti degli ultimi si è contrapposta la distruzione di posti e condizioni di lavoro.” “A oggi non solo siamo costretti a registrare nessuna soluzione valida alle crisi aziendali più eclatanti, non solo non sappiamo più nulla del ddl 727/2018 sulla riforma dell’intero sistema del trasporto aereo – conclude la nota – ma su un contesto fortemente destabilizzato cade pure l’avvio alla rimozione del blocco dei licenziamenti da parte del governo Draghi che in questo settore rischia di avere impatti pesantissimi”.