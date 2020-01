Elezioni per il seggio al Senato, Potere al Popolo candida Aragno

Potere al Popolo parteciperà alle elezioni suppletive nel collegio uninominale Campania 07 del Senato (corrispondente a parte del comune di Napoli). È riuscita la raccolta firme messa in campo dagli attivisti di Pap per presentare la candidatura di Giuseppe Aragno, storico del movimento operaio. “Dopo due giorni intensissimi – scrivono gli attivisti di Potere al Popolo – il risultato è arrivato: abbiamo raccolto quasi il doppio delle 300 firme necessarie per presentare una candidatura alle prossime elezioni suppletive del 23 febbraio. Adesso ci attendono gli ulteriori passaggi burocratici e la consegna in tribunale di domenica per un verdetto ufficiale, ma intanto siamo felici e orgogliosi della nostra comunità, che ha appena iniziato a camminare ma, se ha modo di esprimersi, ha tanto da dare”. Domani sabato 18 gennaio alle ore 10 la presentazione del candidato alla Domus Ars di via Santa Chiara, dove insieme ad Aragno interverranno Viola Carofalo, capo politico di Potere al Popolo, e lavoratori di Whirlpool, Anm e Comdata.