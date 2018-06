Fondazione Con il Sud, incontro tra Borgomeo e De Luca

Nella giornata di oggi il presidente di Fondazione Con il Sud, Carlo Borgomeo, ha incontrato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per illustrare l’attività svolta nell’ultimo anno e studiare iniziative da mettere in campo per il futuro. De Luca ha aperto a una collaborazione su interventi a beneficio del territorio. In 11 anni Fondazione Con il Sud ha sostenuto 1.100 progetti con oltre 191 milioni di euro di risorse private; 6.000 le organizzazioni coinvolte (80% Terzo settore e 20% enti pubblici e privati), oltre 320.000 “destinatari” diretti (40% studenti), 8.000 collaborazioni tra non profit, pubblico e privato avviate nei territori, oltre 160 nuovi soggetti giuridici nati nell’ambito dei progetti. Il 2017 si è chiuso con un avanzo di esercizio di circa 23 milioni di euro e con un patrimonio netto di oltre 416 milioni di euro. Per le attività 2018, a disposizione 17,5 milioni di euro. La Fondazione è nata nel novembre 2006 dall’alleanza tra le fondazioni di origine bancaria e il mondo del terzo settore e del volontariato per promuovere percorsi di coesione sociale favorendo lo sviluppo del Sud Italia. Nel giugno 2016 è stata costituita l’impresa sociale “Con i Bambini”, società senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud, per attuare i programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo, nato nell’aprile 2016 da un accordo tra Fondazioni di origine bancaria, Terzo settore e Governo, ha una dotazione finanziaria di 360 milioni di euro per tre anni. La Campania è la regione che ha ottenuto il maggior numero di risorse da parte della Fondazione. Coerentemente con i dati sulla popolazione residente, infatti, si conferma una concentrazione dei contributi erogati nelle regioni Campania e Sicilia, che raccolgono rispettivamente il 28,8% e il 26,1% del totale delle risorse assegnate. In particolare, in Campania sono state sostenute 264 iniziative con oltre 55 milioni di euro (9,42 euro pro capite) coinvolgendo oltre 2.000 organizzazioni del territorio. A questi dati, si aggiungono quelli relativi ai progetti selezionati dall’impresa sociale Con i Bambini in Campania attraverso i primi due bandi: Prima Infanzia (0-6 anni) e Adolescenza (11-17 anni). Gli esiti del terzo bando Nuove Generazioni (5-14 anni) saranno disponibili a fine giugno. Attraverso il Bando Prima Infanzia sono stati selezionati 14 progetti in Campania (10 regionali e 4 multiregionali) per un ammontare complessivo di circa 7,9 milioni di euro (5,8 milioni per i regionali e 2,1 milioni per i multiregionali) di risorse sul territorio campano, coinvolgendo 137 organizzazioni. Attraverso il Bando Adolescenza, sono stati selezionati 16 progetti in Campania (7 regionali e 9 multiregionali) per un finanziamento complessivo di 7,7 milioni di euro sul territorio regionale.