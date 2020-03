Regno Unito, Financial Times: Dan John prima azienda d’abbigliamento per crescita in Europa

Dan John, azienda italiana di moda uomo fondata da Daniele Raccah e Giovanni della Rocca, riconducibile alla holding Rinah Spa, di cui le 4 figlie di Daniele Raccah sono soci di maggioranza, è l’azienda europea di abbigliamento con il più alto tasso di crescita. Ad attestarlo è il Financial Times, prestigioso giornale economico-finanziario, tra più autorevoli e letti del mondo, in collaborazione con Statista, data provider tedesco, che hanno stilato la classifica delle mille aziende europee cresciute in misura maggiore e più rapida, tenendo conto dell’andamento del fatturato nel triennio dal 2015 al 2018. Dan John si è classificata prima nel settore dell’abbigliamento e al ventinovesimo posto nella classifica generale, preceduta da realtà del mondo bancario, energetico, tecnologico o e-commerce. Un riconoscimento prestigioso, che attesta il rapido sviluppo realizzato dal brand in pochi anni dalla sua nascita, in Italia come negli altri stati europei in cui è presente. L’inserimento in questa classifica arriva ad appena pochi mesi da un’altra importante nomina, quella di Leader della crescita in Italia 2020 per il settore retail, conferita da Il Sole 24 Ore. “Siamo davvero orgogliosi dei risultati che stiamo registrando, frutto di un duro lavoro di squadra che vede tutto il personale attivo in prima persona per offrire solo prodotti di alta qualità e una shopping experience unica al mondo”, ha dichiarato Daniele Raccah, cofondatore di Dan John e amministratore unico di Rinah Spa.