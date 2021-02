Assocoral di Torre del Greco: la pandemia non ferma la solidarietà. Raccolti in due mesi 5 mila euro

“5000 volte Grazie! Anche questa volta, Torre del Greco ha dimostrato di avere un cuore grandissimo”. Comincia così il comunicato diffuso dall’Assocoral di Torre del Greco nel quale si dà conto dell’attività di raccolta fondi effettuata dall’associazione. “La pandemia – con tinua la nota – ha fermato la nostra Charity Night, che da 7 anni ci da lo spunto per stare insieme, condividere dei momenti felici e soprattutto per fare una raccolta fondi.

La sfida del 2020 è stata quella di non fermarsi, pur senza festa, continuare nel nostro intento benefico, per dare una mano a chi 365 giorni l’anno, a Torre del Greco, è presente per aiutare gli ultimi, come l’Unitalsi e l’associazione “Gli occhi di Claudio”.

E così, in meno di 2 mesi, abbiamo raccolto più di 5000 euro , con la consapevolezza che fare del bene non basta mai. Per questo motivo, il conto corrente dedicato, intestato all’Assocoral, non verrà chiuso ma resterà sempre attivo per altre donazioni , seguendo l’insegnamento di San Vincenzo Romano nel “fare bene il bene”. L’ IBAN è: IT56X0514240307CC1366022020”.